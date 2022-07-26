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До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится сухая погода

14:35, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится сухая погода
14:35, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: twenty20.com
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0

Температура воздуха будет колебаться в пределах 22…28 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода продлится в Удмуртии минимум до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 27 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днём в среду и до конца рабочей недели будет сухо. Ночью температура воздуха будет опускаться на уровень +9…+15 градусов. Днём в будни воздух прогреется до +22…+28 градусов.

Предварительный прогноз показывает, что в выходные местами по республике пройдут кратковременные дожди. Температурный фон не изменится.

14:35, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода