До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится сухая погода

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода продлится в Удмуртии минимум до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 27 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днём в среду и до конца рабочей недели будет сухо. Ночью температура воздуха будет опускаться на уровень +9…+15 градусов. Днём в будни воздух прогреется до +22…+28 градусов.

Предварительный прогноз показывает, что в выходные местами по республике пройдут кратковременные дожди. Температурный фон не изменится.