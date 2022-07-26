Производство автомобилей в Удмуртии снизилось на 61%

Ижевск. Удмуртия. Региональное министерство экономики представило аналитическую информацию о динамике промышленного производства в Удмуртии за первое полугодие 2022 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года индекс промышленного производства составил 108,3%. Объёмы добычи нефти выросли на 8% и составили 5 074 тыс. тонн.

Значительный рост отмечается в обрабатывающей отрасли (111,4%).

Производство текстиля в Удмуртии выросло в 10,1 раза, прочих транспортных средств — в 2,7 раза, бумаги и бумажных изделий — в 1,8 раза. Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий за первые 6 месяцев текущего года по отношению к первому полугодию 2021 года составил 119,5, обогнав производителей одежды (118,4%) и металлургов (116,2%).

При этом, в некоторых отраслях наблюдается отрицательная динамика. Сильнее всего сократилось производство автомобилей, прицепов и полуприцепов. За полгода 2022 года было выпущено лишь 38,3% от объёмов аналогичного периода 2021 года. Производство мебели снизилось на 16,4%, лекарств — на 9,4%.

Отрасли водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений также показало снижение объёмов на 23,4%.