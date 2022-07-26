Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии столкнулись с дефицитом препаратов для наркоза во время операций на животных. Об этом «Сусанину» сообщили в Главном управлении ветеринарии республики.

В ведомстве подчеркнули, что в целях поддержания эпизоотического благополучия среди поголовья сельскохозяйственных и домашних животных, в том числе птицы, на территории Удмуртии используются вакцины и диагностикумы, приобретаемые за счёт средств республиканского и федерального бюджетов.

«За небольшим исключением все эти биопрепараты изготавливаются на территории России, поэтому каких-либо проблем с поставками ветеринарных препаратов, необходимых для обеспечения биологической безопасности региона, на сегодняшний день нет», — сообщили в ГУ ветеринарии по Удмуртии.

На вопрос о поставке средств ветеринарного назначения зарубежных производителей свет пролили специалисты Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных. В состав станции входят четыре ветеринарные лечебницы, в функционал которых входит непосредственное лечение животных и реализация ветеринарных препаратов.

По мнению практикующих ветеринаров, на сегодняшний день основная проблема в поставках ветеринарных препаратов связана с их доставкой в Россию.

«Каких-либо санкций на поставку ветеринарных препаратов нет, но существует проблема с логистикой. После налаживания каналов поставок дефицит в препаратах восполнится», — прокомментировали в ведомстве.

В такой проблемной логистической ситуации наиболее существенно ветеринарные врачи Удмуртии столкнулись с дефицитом препаратов, используемых для наркоза во время операций. Отмечаются в республике задержки поставок вакцин для собак и кошек иностранных производителей.

По поводу роста цен на лекарственные препараты для ветеринарного применения в Главном управлении ветеринарии Удмуртии отметили, что они импортные; цена их действительно выросла.

«Можно предполагать, что рост цен связан не только с проблемами в логистике, но и увеличением цен на фармсубстанции и компоненты для ветеринарных препаратов, которые в основном приобретаются за рубежом», — отметили «Сусанину».

Отметим, что в государственной ветеринарной службе Удмуртии на сегодняшний день существует потребность и в самих ветеринарных специалистах. При потребности в 853 человека в штате работает 759 человек.