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Во время прокладки газовых труб в селе Юськи рабочие обнаружили человеческие кости

13:25, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
Во время прокладки газовых труб в селе Юськи рабочие обнаружили человеческие кости
13:25, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#человеческие останки
Фото: ИА «Сусанин» (фото не относится к данной находке)
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Останки находились на глубине чуть более метра.

Ижевск. Удмуртия. В селе Юськи Завьяловского района Удмуртии во время прокладки газовых труб рабочие обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По факту обнаружения останков начата доследственная проверка. Установлено, что вечером, 21 июля, рабочие копали траншею для коммуникаций. На глубине чуть более метра были найдены кости мужчины и женщины. По предварительным данным, захоронению около 50 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

13:25, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
199
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#человеческие останки