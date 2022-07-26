Во время прокладки газовых труб в селе Юськи рабочие обнаружили человеческие кости

Ижевск. Удмуртия. В селе Юськи Завьяловского района Удмуртии во время прокладки газовых труб рабочие обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По факту обнаружения останков начата доследственная проверка. Установлено, что вечером, 21 июля, рабочие копали траншею для коммуникаций. На глубине чуть более метра были найдены кости мужчины и женщины. По предварительным данным, захоронению около 50 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.