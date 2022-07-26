В Удмуртии отец и сын утонули в водах реки Вала

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии утонули отец с сыном. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Днем 25 июля 54-летний житель села Какмож отправился со своим 11-летним сыном купаться на реку Вала, где оба утонули. В этот же день около 15:00 житель Вавожского района нашел тела погибших в реке около деревни Лыстем.

Для установления обстоятельств произошедшего проводится доследственная проверка.

Также по данным пресс-службы МЧС России по Удмуртии 25 июля в пруду деревни Байвал в Игринском районе местный житель обнаружил тело утонувшего мужчины.