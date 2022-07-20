Власти Удмуртии определили лимит добычи охотничьих ресурсов

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии подписал указ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

В Указанный период устанавливается лимит на добычу 1 469 лосей, что составляет 7,54% от общей численности, 253 бурых медведей (19,89%), 5 рысей (2,82%), 218 барсуков (8,04%), 13 выдр (1,19%) и одной сибирской косули (0,74%).

Напомним, что в апреле 2022 года в Удмуртии подвели итоги зимней переписи лесных животных.