За ловлю бобра с помощью капканов жителя Удмуртии лишили права охотиться

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии осудили 61-летнего жителя Красногорского района, который незаконно поймал бобра. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

2 ноября 2024 года на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Лукошино» почти в трёх километрах от села Дёбы на запруде мужчина охотился на бобра. Отмечается, что он не имел разрешения на добычу этого млекопитающего. Несмотря на это, охотник поймал бобра с помощью стандартных ногозахватывающих капканов со стальными дугами, которые являются недопустимыми орудиями лова.

Таким образом житель Удмуртии нарушил требования Минприроды России «Об утверждении Правил охоты». По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 1.2 статьи 8.37 КоАП России («Осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты»).

В суде мужчина признал свою вину и пояснил, что он действительно ставил капканы на бобра, хотя не успел получить разрешение. В результате судья на год лишил обвиняемого права охотиться. Также у него конфисковали орудия охоты.