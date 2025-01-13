С 2025 года охотники Удмуртии смогут получить охотничий билет в электронном виде

Ижевск. Удмуртия. С 2025 года охотники в Удмуртии и в целом по России начнут получать охотничьи билеты в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Новый порядок выдачи и аннулирования билета вступил в силу с 1 января. После рассмотрения заявления удостоверение охотника будет доступно в личном кабинете Госуслуг.

«Обращаем внимание, что охотничьи билеты, полученные охотниками ранее в период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2024 года, остаются действительными. Менять их не нужно. В случае, если охотничий билет, полученный в период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2024 года, утерян или испорчен, необходимо подать заявление на аннулирование», — рассказали в министерстве.