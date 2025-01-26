Охотничий биатлон пройдёт в Удмуртии 22 февраля

Ижевск. Удмуртия. Охотники-спортсмены из Удмуртии и других регионов страны соберутся 22 февраля на стрелковом комплексе «Солнечный» в шестой раз, чтобы принять участие в охотничьем биатлоне (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

От классического биатлона эти соревнования отличаются тем, что спортсмены проходят дистанцию на специальных широких лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей.

Форма командного состязания — эстафета. Участники преодолеют дистанцию в 2 километра по пересечённой местности. На огневом рубеже им предстоит поразить две крупные мишени диаметром 30 см. В случае промаха придётся выйти на штрафной круг в 100 метров.

Соревнования направлены на популяризацию охотничьей этики, повышение уровня практической подготовки и пропаганду здорового образа жизни. Победители получат кубки, медали, дипломы и ценные призы.

Предварительные заявки на участие в биатлоне подаются командами в «Охотничий парк Удмуртской Республики», а также Минприроды Удмуртии до 14 февраля 2025 года. Контактный телефон 8 (3412) 51-26-91, e-mail: ohota@mpr.udmr.ru. Для участия необходимо иметь охотничий билет. Положение о мероприятии и форма заявки доступны по ссылке.

Напомним, по итогам биатлона прошлого года первое место заняла команда Сергинского общества охотников и рыболовов Балезинского района. К победе они шли не первый год. Ранее участники занимали призовые места или были совсем рядом с ними. В 2024 году они завоевали первое место.