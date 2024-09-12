В Удмуртии разрешили охотиться на енотовидную собаку

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял в двух чтениях изменения в статьи 1 и 3 Закона «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике». Документ представила парламенту и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова.

Среди прочего был и «расширен перечень охотничьих ресурсов». В него добавили енотовидную собаку для регулирования численности популяции этого зверя на территории Удмуртии.

«Размножение енотовидной собаки может нанести существенный вред животной среде обитания. Она является переносчиком опасных заболеваний, в том числе бешенства, разоряет гнёзда боровой дичи, поедает потомство мелких пушных животных», — отметила руководитель Минприроды УР.