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В Удмуртии разрешили охотиться на енотовидную собаку

11:45, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии разрешили охотиться на енотовидную собаку
11:45, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#охота\n#еноты
Фото: unsplash.com (Vincent Dörig)
135
0

Госсовет республики внёс енотовидную собаку в перечень охотничьих ресурсов.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял в двух чтениях изменения в статьи 1 и 3 Закона «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике». Документ представила парламенту и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова.

Среди прочего был и «расширен перечень охотничьих ресурсов». В него добавили енотовидную собаку для регулирования численности популяции этого зверя на территории Удмуртии.

«Размножение енотовидной собаки может нанести существенный вред животной среде обитания. Она является переносчиком опасных заболеваний, в том числе бешенства, разоряет гнёзда боровой дичи, поедает потомство мелких пушных животных», — отметила руководитель Минприроды УР.

11:45, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#охота\n#еноты