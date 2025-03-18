Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили сроки сезона весенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

На селезня утки с подсадной уткой можно будет охотиться с 15 апреля по 14 мая.

С 20 по 29 апреля разрешат охоту на боровую и водоплавающую дичь в Алнашском, Вавожском, Можгинском, Сарапульском, Киясовском и Камбарском районах. В остальных муниципалитетах эту дичь можно будет ловить с 25 апреля по 4 мая.

Охотникам напоминают, что за 30 дней до начала сезона охоты начнут принимать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Документы можно отправить через Госуслуги, МФЦ, Минприроды Удмуртии или по почте.

В период сезона весенней охоты нельзя охотиться на самок уток, глухарей, тетеревов, охотиться с подхода, кроме ловли глухаря на току, а также запрещена охота на серого гуся, вальдшнепа на утренней тяге. Помимо этого нельзя охотиться на пернатую дичь с собаками и ловчими птицами, но подружейные собаки могут искать раненую пернатую дичь.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. Помимо штрафа у нарушителя могут конфисковать орудия охоты или временно лишить его права на охоту.