В Ижевске открылся второй фермерский магазин

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июля откроется второй «Фермерский островок», где горожане смогут напрямую приобретать фермерскую продукцию напрямую от производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Магазин отроется по адресу: улица Карла Маркса, 126 в магазине «Пятёрочка». Напомним, первый «Фермерский островок» открылся в супермаркете по улице Клубная, 38.

Данные торговые точки на площадках крупных торговых сетей позволяют малым хозяйствам продавать свою продукцию напрямую жителям Ижевска. Для этого фермеры объединяются в кооператив и становятся оператором торговой точки, либо присоединяются к уже существующим объединениям.

На полках нового «Фермерского островка» будет представлена продукция 40 хозяйств со всей республики: молочная продукция, сыры, мясные деликатесы, охлажденное фермерское мясо, полуфабрикаты, колбасы, уникальная медовая продукция, чаи местного сбора, хлебобулочные изделия, сублимированные фрукты, натуральные растительные масла.

Для участия в «Фермерском островке» производимая продукция должна иметь сертификат, а фермерское хозяйство зарегистрировано в Удмуртии.