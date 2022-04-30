В Удмуртии до 17 мая проходит месячник Детского телефонного доверия

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 апреля по 17 мая проходит месячник по повышению информированности населения региона о деятельности Детского телефона доверия. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

«Детский телефон доверия является службой экстренной психологической помощи по телефону детям и подросткам, родителям», — пояснили в министерстве.

Жители республики, находясь в кризисной ситуации, смогут анонимно, бесплатно и круглосуточно обратиться за консультацией квалифицированного психолога. В рамках месячника пройдут информационные и интерактивные мероприятия, цель которых — повысить информированность населения о деятельности службы.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122. Молодёжный телефон доверия: 8-800-100-80-72.