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В Удмуртии до 17 мая проходит месячник Детского телефонного доверия

15:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии до 17 мая проходит месячник Детского телефонного доверия
15:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#помощь
Фото: Pixabay.com
103
0

Обратиться за помощью можно в любое время суток.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 апреля по 17 мая проходит месячник по повышению информированности населения региона о деятельности Детского телефона доверия. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

«Детский телефон доверия является службой экстренной психологической помощи по телефону детям и подросткам, родителям», — пояснили в министерстве.

Жители республики, находясь в кризисной ситуации, смогут анонимно, бесплатно и круглосуточно обратиться за консультацией квалифицированного психолога. В рамках месячника пройдут информационные и интерактивные мероприятия, цель которых — повысить информированность населения о деятельности службы.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122. Молодёжный телефон доверия: 8-800-100-80-72.

15:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#помощь