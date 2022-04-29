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В природном парке «Шаркан» разложили «шоколадки» с вакциной от бешенства для хищников

14:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
В природном парке «Шаркан» разложили «шоколадки» с вакциной от бешенства для хищников
14:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
1632
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#бешенство
Фото: vk.com/ppsharkan2001
1632
0

Приманки имеют специфический запах.

Шаркан. Удмуртия. В природном парке «Шаркан» начали распространять вакцину от бешенства среди диких животных. Об этом сообщается в официальной группе парка «ВКонтакте».

Капсулы с вакциной, помещённые в специальные «шоколадки» со специфическим запахом, разложили по территории природного парка. Их аромат должен привлечь хищников.

Напомним, что с начала 2022 года в Удмуртии от укусов животных пострадали почти 800 человек. В середине апреля был выявлен первый случай бешенства у дикого животного.

14:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
1632
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#бешенство