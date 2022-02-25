Семью погорельцев с десятью детьми из Воткинского района обеспечат временным жильем

Черная. Удмуртия. Лишившуюся крова и имущества семью из Воткинского района разместят во временном жилье. Пострадавшие от пожара жители деревни Черная продолжают получать помощь.

Напомним, пожар в деревне Черная в хозяйстве Косачевых произошел 23 февраля около 04:00. Хозяйка дома вовремя проснулась и сумела вывести всех детей из горящего жилища. К сожалению, не обошлось без травм. Два ребенка получили ожоги, сейчас они находятся на лечении в Республиканской клинической больнице, их жизни ничего не угрожает.

Огнем полностью уничтожено все хозяйство – дом, имущество, надворные постройки. Косачевых приютили родственники. В перспективе глава семьи Виктор планирует строить новый дом.

Всего в семье воспитывается 10 детей, старшей дочери 16 лет, младший сын родился месяц назад.

С погорельцами встретилась уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеева. Она привезла Косачевым самые необходимые вещи, собранные Ижевской епархией. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Привезла в семью вещи: постельное белье, детскую одежду и обувь, памперсы, продукты. Спасибо епархии, это они собирали все необходимое для семьи! Как приятно было увидеть бесчисленное количество пакетов, коробок с вещами, собранных простыми гражданами», – написала Ольга Авдеева.

Как рассказала «Сусанину» руководитель территориального отдела «Светлянский» администрации Воткинского района Марина Воронцова, материальную помощь от муниципалитета семья уже получила. Собрано достаточно одежды и для взрослых, и для детей.

Для Косачевых нашли жилье в этой же деревне, однако помещение почти пустое. Для нормального проживания и учебы детей (а в семье 6 школьников) еще необходимы:

- стиральная машина;

- стол обеденный со стульями;

- письменный стол для школьников;

- пылесос;

- принтер;

- постельное бельё, подушки, одеяла;

- посуда (тарелки, ложки, кастрюли, сковородки);

- игрушки;

- книги для детей;

- предметы личной гигиены (шампунь, мыло, зубная паста, щетки).

Виктор и Наталья Косачевы выражают огромную благодарность всем, кто уже помог им в трудную минуту.

Сбор вещей организован в администрации территориального отдела «Светлянский» по будням с 08:00 до 16:00 по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, село Светлое, переулок Октябрьский, 1.

Уточнить информацию, в том числе по перечислению денежных средств, можно по телефонам: (34145) 76-5-37 и 8-922-690-0033.