В Удмуртии по необходимости могут развернуть дополнительные пункты размещения для жителей Донбасса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут организовать дополнительные пункты временного размещения (ПВР) для жителей Донбасса. На сегодняшний день в Ижевске имеется два пункта на 250 мест. Их готовность проверил председатель регионального правительства Ярослав Семёнов, передаёт пресс-служба республиканского кабмина.

Пункты понадобятся для эвакуированных из Новороссии женщин и детей. Один ПВР рассчитан на 90 человек, второй на 160. В случае необходимости могут быть развёрнуты дополнительные пункты.

«Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Здесь на месте будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям», — рассказал Ярослав Семенов.

Прибывших граждан будут размещать на двух этажах в зависимости от результатов тестов на ковид. В каждом пункте будут блоки для бессимптомных ковид-больных. В случае наличия симптомом, пациента направят в ковид-центр.



Напомним, о готовности региона принять жителей Донбасса заявил глава республики Александр Бречалов 22 февраля 2022 года.