Юная спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой России по тхэквондо

Соревнования проходили в Казани.

Ижевск. Удмуртия. В Казани с 24 по 28 ноября прошло первенство России по тхэквондо, в котором приняли участие спортсмены из 54 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Тхэквондисты из Удмуртии отличились в личных выступлениях среди своих возрастных категорий. Золотую медаль завоевала Альфия Бахтеева, она стала чемпионкой России. Варвара Донченко взяла серебро, Владислава Храброва завоевала бронзу.

В командных выступлениях отличились Альфия Бахтеева и Богдан Мерзляков. Она заняли третье место в дисциплине Хъенг-пара. Команда юниорок, в которую вошли Дарья Борисова, Анна Луппова, Ольга Мельчакова и Альфия Бахтеева, заняла третье место в групповых поединках.

Также в рамках чемпионата и первенства России прошёл фестиваль цветных поясов, где юные спортсмены из Удмуртии завоевали 17 медалей.