Четыре новых памятных даты утвердили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Новые памятные даты утвердили в Удмуртии. Об этом сообщается в документе на сайте администрации главы и правительства республики.

Напомним, ранее на заседании постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества обсуждали возможность установления новых памятных дат:

— 19 февраля день рождения классика удмуртской поэзии Флора Васильева. Он написал 12 поэтических сборников на русском и удмуртских языках, которые сразу перевели ещё на несколько языков. В 2024 году исполнилось 90 лет со дня его рождения;

— 1 марта родился известный советский художник-живописец и портретист Алексей Холмогоров. Его картины хранится, в том числе, в Третьяковской галерее и зарубежных музеях. В 2025 году исполнится сто лет с его рождения;

— 7 июля на свет появился известный удмуртский двуязычный писатель Геннадий Красильников. Большинство своих произведений он самостоятельно перевёл на русский язык;

— 7 октября отмечается день рождения бесермянского поэта, журналиста Михаила Федотова. Помимо сборника стихов, Михаил Федотов написал несколько научных статей о происхождении северных бесермян.