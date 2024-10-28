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В Удмуртии предложили формировать общественные советы при исполнительных органах власти на конкурсной основе

10:00, 28 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии предложили формировать общественные советы при исполнительных органах власти на конкурсной основе
10:00, 28 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
402
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#общество\n#изменения в законах
Источник фото: Госсовет Удмуртии
402
0

Планируется опробовать практику, отработанную в других регионах.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии обсудили идею формирования общественных советов при исполнительных органах власти на конкурсной основе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Предложение обсуждалось 24 октября на заседании постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Общественные советы должны выстраивать взаимодействие между органами власти и местными жителями. Сейчас они формируются органами власти, из-за чего неравнодушным жителям сложнее участвовать в их деятельности.

Отмечается, что в других регионах России, где общественные советы сформировали на конкурсной основе, их деятельность является показателем открытости и гласности органов власти. 

Также для повышения компетенции общественных советов Общественная палата России предлагает вводить в их состав членов этого совещательного органа. 

Законопроект о внесении изменений в статью 5 закона «Об общественном контроле в Удмуртской Республике» поддержали члены постоянной комиссии. Его рекомендовали рассмотреть на сессии Госсовета Удмуртии. 

10:00, 28 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
402
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#общество\n#изменения в законах