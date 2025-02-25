Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

В Удмуртии расширили перечень лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь

13:50, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии расширили перечень лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь
13:50, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Госсовет\n#СВО\n#законопроект
Источник фото: ИА «Сусанин»
29
0

В их число попали родственники бойцов СВО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширили круг лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. Изменение в законе приняли в ходе 21-й сессии Госсовета республики 25 февраля.

Законопроект касается родственников бойцов СВО, претендующих на получение помощи. В их числе: дети участников спецоперации, находящиеся под опекой, а также недееспособные или ограниченно дееспособные лица, находящиеся под попечительством бойцов. Стоит отметить, что другие категории родственников уже могли воспользоваться юридической помощью.

«В действующей редакции Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2012 № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» не содержит норм, определяющих круг членов семьи лиц, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6, 3.7 части 1 статьи 5», — говорится в сообщении.

Как отметил Прокурор Удмуртии Артём Николаев, изменение позволит обеспечить семьям участников СВО социальную гарантию на получение бесплатной юридической помощи в равном и справедливом объёме. При этом для реализации нововведения дополнительных расходов в бюджете не потребуется.

После вынесения обсуждения на голосование принятие законопроекта поддержали 50 депутатов Госсовета Удмуртии.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:50, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Госсовет\n#СВО\n#законопроект