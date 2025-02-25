Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширили круг лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. Изменение в законе приняли в ходе 21-й сессии Госсовета республики 25 февраля.

Законопроект касается родственников бойцов СВО, претендующих на получение помощи. В их числе: дети участников спецоперации, находящиеся под опекой, а также недееспособные или ограниченно дееспособные лица, находящиеся под попечительством бойцов. Стоит отметить, что другие категории родственников уже могли воспользоваться юридической помощью.

«В действующей редакции Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2012 № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» не содержит норм, определяющих круг членов семьи лиц, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6, 3.7 части 1 статьи 5», — говорится в сообщении.

Как отметил Прокурор Удмуртии Артём Николаев, изменение позволит обеспечить семьям участников СВО социальную гарантию на получение бесплатной юридической помощи в равном и справедливом объёме. При этом для реализации нововведения дополнительных расходов в бюджете не потребуется.

После вынесения обсуждения на голосование принятие законопроекта поддержали 50 депутатов Госсовета Удмуртии.