На будущий храм святой Татианы в Ижевске водрузили кресты после их освящения

Освятить саму церковь планируют к 25 января.

Ижевск. Удмуртия. На будущий храм святой Татианы в Ижевске водрузили кресты. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии в понедельник, 7 ноября.

«8 ноября митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин освятил кресты для строящегося храма святой мученицы Татианы Римской в Ижевске, после чего они были водружены на храм», — говорится в сообщении.

Напомним, храм строится на улице Свердлова, 7. Ветхое здание диспансера передали епархии в аварийном состоянии. По инициативе митрополита отреставрированы два крыла здания, а его центральная часть перестроена в храм. Ожидается, что храм будет освящён к 25 января — дню памяти святой мученицы Татианы. После завершения реставрации здание с домовым храмом составит единый комплекс вместе с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии, расположенным в бывшем «Дворце Коковихиных» по соседству.

После водружения крестов владыка ознакомился с ходом строительства храма.