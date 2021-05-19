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Аварийное здание бывшего диспансера в центре Ижевска отдали под храм

12:35, 19 мая, 2021
Анна Торхова
Аварийное здание бывшего диспансера в центре Ижевска отдали под храм
12:35, 19 мая, 2021
Анна Торхова
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#храмы\n#епархия
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
397
0

Помещение составит единый комплекс с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска в здании бывшего диспансера появится храм святой мученицы Татианы Римской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Камень на месте строительства заложили 18 мая по адресу Свердлова, 7.

Здание перешло епархии в аварийном состоянии. В настоящее время там отреставрировали два крыла, под церковь будет перестроена центральная часть.

После реставрации здание с домовым храмом составит единый комплекс с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии, который находится поблизости.

Напомним, Татиана Римская считается покровительницей Московского государственного университета и всех студентов.

12:35, 19 мая, 2021
Анна Торхова
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#храмы\n#епархия