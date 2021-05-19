Аварийное здание бывшего диспансера в центре Ижевска отдали под храм

Помещение составит единый комплекс с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска в здании бывшего диспансера появится храм святой мученицы Татианы Римской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Камень на месте строительства заложили 18 мая по адресу Свердлова, 7.

Здание перешло епархии в аварийном состоянии. В настоящее время там отреставрировали два крыла, под церковь будет перестроена центральная часть.

После реставрации здание с домовым храмом составит единый комплекс с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии, который находится поблизости.

Напомним, Татиана Римская считается покровительницей Московского государственного университета и всех студентов.