Ижевск. Удмуртия. У православных верующих Удмуртии начался Великий пост. Он продлится с 23 февраля до 11 апреля включительно и завершится праздником Пасхи в воскресенье, 12 апреля.

Напомним. Великий пост установлен в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. Один из отцов Церкви, архиепископ Кесарии Каппадокийской, которому приписывают изобретение иконостаса, Василий Великий утверждал, что воздержание от пищи является лишь дополнением к духовному посту, который и является целью христианина: «Впрочем пользу поста не ограничивай одним воздержанием от снедей, потому что истинный пост есть устранение от злых дел».

Ижевская и Удмуртская епархия напоминает, что время Великого поста — время обновления, очищения и, самое главное, время подготовки к принятию Божественной исцеляющей Благодати.

«Нельзя совсем не поститься. Кому-то надо отказаться от просмотра каких-то сериалов. Я не рекомендую на время поста смотреть новости по телевизору. Сейчас новости абсолютно депрессивные, подталкивают нас к осуждению, к озлобленности, ненависть разжигается между славянскими и православными народами, поэтому надо позаботиться о том, чтобы ничего лишнего не было во время поста», — приводятся на сайте епархии слова священника Олега Стеняева из Ризоположенского монастыря села Люк.