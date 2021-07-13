Итоги дня: когда в Удмуртии начнётся ревакцинация и возможность запрета массовых мероприятий

Кратко о главных новостях понедельника.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки 142 человека заболели ковидом. Пять летальных исходов.

Когда ревакцинация?

Ревакцинация жителей республики начнется не раньше 1 августа. Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук рассказала, вышестоящая власть пока только разрабатывает протокол повторного прививания.

Даёшь село!

На развитие села Удмуртия получит 510 млн рублей. Деньги пойдут на повышение качества жилья, сельскую ипотеку, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также на крупные социальные выплаты некоторым семьям.

Гибель на дорогах:

За шесть месяцев 2021 года на дорогах в республике погибли 64 человека, среди которых четверо детей. Травмы получили 810 участников движения. По ссылке вы найдёте другую сводную статистику по ситуации на до дорогах.

Спасение на Каме

Школьник едва не утонул в Сарапуле. Как сообщается в группе «ОСВОД УР» в соцсети «ВКонтакте», 13 июля этого года 11-летний мальчик решил устроить дальний заплыв, однако смог преодолеть лишь 70 метров.

Никакого праздника:

В Удмуртии могут полностью запретить массовые мероприятия в случае увеличения числа заболевших ковидом людей. Пока руководство республики не планируют вводить ограничения.