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На дорогах Удмуртии за шесть месяцев 2021 года погибли 64 человека

12:46, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
На дорогах Удмуртии за шесть месяцев 2021 года погибли 64 человека
12:46, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
1341
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: ИА «СУСАНИН»
1341
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В целом количество аварий с пострадавшими снизилось.

Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2021 года на дорогах Удмуртии зафиксировали 646 ДТП с пострадавшими, что на 13,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (751 авария). Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

За обозначенный срок в результате аварий погибли 64 человека (55 в 2020 году), в том числе четыре ребёнка (пять в 2020 году). Травмы получили 810 человек, 129 из которых дети. За аналогичный период прошлого года (АППГ) госпитализировали 991 человека.

Тяжесть последствий ДТП в 2021 году выросла и составила 7,4 погибших на 100 пострадавших. За АППГ составлял 5,4.

Основными видами аварий стали столкновения и наезды на пешеходов. От общего числа происшествий их доля составила39,2% и 32% соответственно.

12:46, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
1341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП