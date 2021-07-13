На дорогах Удмуртии за шесть месяцев 2021 года погибли 64 человека

В целом количество аварий с пострадавшими снизилось.

Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2021 года на дорогах Удмуртии зафиксировали 646 ДТП с пострадавшими, что на 13,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (751 авария). Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

За обозначенный срок в результате аварий погибли 64 человека (55 в 2020 году), в том числе четыре ребёнка (пять в 2020 году). Травмы получили 810 человек, 129 из которых дети. За аналогичный период прошлого года (АППГ) госпитализировали 991 человека.

Тяжесть последствий ДТП в 2021 году выросла и составила 7,4 погибших на 100 пострадавших. За АППГ составлял 5,4.

Основными видами аварий стали столкновения и наезды на пешеходов. От общего числа происшествий их доля составила39,2% и 32% соответственно.