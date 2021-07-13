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Власти Удмуртии не исключают полного запрета на массовые мероприятия в случае роста заболеваемости коронавирусом

15:27, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
Власти Удмуртии не исключают полного запрета на массовые мероприятия в случае роста заболеваемости коронавирусом
15:27, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
1046
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#Эльвира Пинчук
Фото: ИА Сусанин
1046
0

Ранее в регионе ограничили наполняемость зрительных залов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут ввести полный запрет на проведение массовых мероприятий в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук.

По ее словам, в настоящее время власти региона не планируют вводить новые ограничения, однако если обстановка с заболеваемостью останется неблагоприятной, возможно придется ввести полный запрет на массовые мероприятия.

Напомним, что ранее в Удмуртии ограничили наполняемость концертных залов и кинотеатров, а также рекомендовали перевести на удаленку 30% непривитых от ковида сотрудников.

15:27, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
1046
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#Эльвира Пинчук