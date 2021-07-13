Удмуртия получит более 500 млн рублей на развитие сельских территорий

Деньги поступят из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 510 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Деньги из федерального бюджета направят на улучшение жилищных условий, сельскую ипотеку и развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Более 40 семей получат социальные выплаты на сумму 46 млн рублей на улучшение жилищных условий.

На реализацию 54 проектов по благоустройству сельских территорий перечислят 55 млн рублей.

Большая часть денег – 409 млн рублей – пойдет на строительство и ремонт 9 социальных и инженерных объектов: культурно-спортивный комплекс с детским садом в деревне Старая Игра, две группы детского сада в селе Верхняя Игра, досуговый центр в селе Нылга, сети водоснабжения в поселке Кизнер, газораспределительные сети в деревне Малая Сюга. Также реконструируют школу в поселке Кизнер, проведут капремонт здания Первомайского сельского дома культуры, спортивного зала в деревне Большой Жужгес и здания Поршур-Туклинского СДК.