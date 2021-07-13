Ревакцинация от коронавируса в Удмуртии начнется не раньше августа

Пока не разработан механизм ее проведения.

Ижевск. Удмуртия. Ревакцинация ранее привитых от коронавируса жителей Удмуртии начнется не раньше августа. Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на встрече с журналистами рассказала, что пока на федеральном уровне разрабатывается протокол повторной вакцинации. Ожидается, что его примут до конца июля этого года.

«Этот процесс находится на стадии упреждения федеральным Минздравом, и мы ждем до конца июля конкретных методических рекомендаций», - сообщила вице-премьер.

Что же касается вакцинации иностранных граждан, проживающих в Удмуртии, она также не начата. По словам главного внештатного специалиста Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, в республике ждут появления рекомендаций из центра. Тогда станет понятно, кого, каким препаратом и в каких пунктах вакцинировать.

Напомним, что к осени в Удмуртии должны привить 60% от взрослого населения. По словам Пинчук, на 13 июля хотя бы один компонент вакцины получили 36% совершеннолетних. Ранее Минздрав России выпустил рекомендации проводить ревакцинацию раз в год в обычных условиях и раз в полгода — в периоды повышения заболеваемости.