Коронавирус в Удмуртии: 142 новых случая заражения и 5 летальных случаев

Врачи выписали 41 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 142 случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, 69 из них – в Ижевске. Кроме того, на утро 13 июля ковид подтвердился у 10 жителей Увинского района, 9 жителей Можги, по 7 фактов в Можгинском, Сюмсинском, Камбарском районах, 6 – в Граховском, по 4 – в Глазове, Кизнерском и Шарканском районах, по 3 – в Алнашском и Балезинском районах, по 2 – в Сарапуле, Воткинске, Воткинском, Каракулинском районах, 1 случай в Малопургинском районе.

41 пациент выздоровел.

В Удмуртии скончались пять пациентов с коронавирусом. Мужчинам было 56 и 65 лет, женщинам – 72, 84, 88 лет.