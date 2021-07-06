В Удмуртии осужденные сделали экоконтейнер в форме сердца

Его установили в парке культуры и отдыха Можги.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии волонтеры из исправительной колонии №6 изготовили контейнер для сбора пластиковых крышек. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Волонтеры отряда «Русич» из исправительной колонии №6 подключились к марафону «Чистая Можга». Они сделали экоконтейнер в форме сердца, предназначенный для сбора пластиковых крышек.

Конструкцию установили в парке культуры и отдыха Можги. Неравнодушные к экологии горожане постепенно наполняют контейнер.

Напомним, что подобный экоконтейнер появился в январе 2021 года в Сарапуле. Он может вместить в себя около 300 пластиковых крышек.