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В Удмуртии осужденные сделали экоконтейнер в форме сердца

16:46, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии осужденные сделали экоконтейнер в форме сердца
16:46, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#осужденные\n#экология\n#волонтёры
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
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Его установили в парке культуры и отдыха Можги.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии волонтеры из исправительной колонии №6 изготовили контейнер для сбора пластиковых крышек. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Волонтеры отряда «Русич» из исправительной колонии №6 подключились к марафону «Чистая Можга». Они сделали экоконтейнер в форме сердца, предназначенный для сбора пластиковых крышек.

Конструкцию установили в парке культуры и отдыха Можги. Неравнодушные к экологии горожане постепенно наполняют контейнер.

Напомним, что подобный экоконтейнер появился в январе 2021 года в Сарапуле. Он может вместить в себя около 300 пластиковых крышек.

16:46, 06 июля, 2021
Екатерина Сентемова
183
0
#Можга\n#Удмуртия\n#осужденные\n#экология\n#волонтёры