Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 98-м году жизни.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске попрощаются с почетным гражданином города Шиябом Садыковым. Ветеран войны и труда, кавалер нескольких орденов, публицист, поэт и общественный деятель скончался на 98 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Шияб Садыкович Садыков родился 1 ноября 1923 года. Трудовую деятельность начал в 1939 году учителем в неполной средней школе. В мае 1942 года ушел на фронт, после окончания курсов младших офицеров был направлен на Северный Кавказ. Воевал в 9-ой гвардейской стрелковой бригаде, участвовал в боях на Малой земле. В 1944 году в составе 32-ой гвардейской Таманской дивизии освобождал Крым, затем Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию. Во время боев получил несколько ранений.

За мужество и героизм капитан Садыков был награжден орденом Красной Звезды, четырьмя орденами Отечественной войны I и II степени и 16 медалями.

После возвращения с войны в июне 1945 года начал вести активную трудовую и общественную деятельность. Был председателем сельсовета, возглавлял колхозы, назначался на партийную работу, руководил подразделениями Удмуртпотребсоюза, работал на заводе «Ижмаш».

На заслуженном отдыхе Шияб Садыкович начал писать, опубликованы 4 его сборника стихов и прозы, проникнутых любовью к родному краю, своему народу и Отечеству. Часто выступал перед школьниками и молодежью на тему патриотического воспитания, внес большой вклад в развитие национального образования и культуры в Удмуртской Республике.

В 2015 году Шиябу Садыкову было присвоено звание «Почетный гражданин города Ижевска».