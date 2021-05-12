Итоги дня: проблема с парковкой в городке Металлургов в Ижевске и отбор песка с городского пляжа

О самых интересных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 мая выявили 40 новых случаев коронавируса. Два пациента скончались.
Парковка:
Одно из ТСЖ в Ижевске попросило город передать им за 1 рубль муниципальную землю для организации парковки. Из-за водителей, которые оставляют авто на участке, ТСЖ регулярно получает штрафы.
Непридуманная:
В Удмуртии презентовали новое издание о Петре Чайковском. Книга посвящена отношениям композитора с русской меценаткой Надеждой фон Мекк.
Подозрительно:
В Кизнерском районе нашли труп кабана с подозрением на заражение АЧС. В результате исследования возбудителя не выявили, животное сожгли.
Сервис:
Система «Доступная генеалогия» станет доступна жителям Удмуртии. В 2020 году архивы республики оцифровали более 7 тыс. метрических книг. Пока документы доступны для изучения в Центральном госархиве.
Пляж:
До 1 июня на ижевском пляже обследуют дно и отберут пробы песка и воды. Пока городской водоем закрыт для купания.