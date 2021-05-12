Итоги дня: проблема с парковкой в городке Металлургов в Ижевске и отбор песка с городского пляжа

О самых интересных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 мая выявили 40 новых случаев коронавируса. Два пациента скончались.

Парковка:

Одно из ТСЖ в Ижевске попросило город передать им за 1 рубль муниципальную землю для организации парковки. Из-за водителей, которые оставляют авто на участке, ТСЖ регулярно получает штрафы.

Непридуманная:

В Удмуртии презентовали новое издание о Петре Чайковском. Книга посвящена отношениям композитора с русской меценаткой Надеждой фон Мекк.

Подозрительно:

В Кизнерском районе нашли труп кабана с подозрением на заражение АЧС. В результате исследования возбудителя не выявили, животное сожгли.

Сервис:

Система «Доступная генеалогия» станет доступна жителям Удмуртии. В 2020 году архивы республики оцифровали более 7 тыс. метрических книг. Пока документы доступны для изучения в Центральном госархиве.

Пляж:

До 1 июня на ижевском пляже обследуют дно и отберут пробы песка и воды. Пока городской водоем закрыт для купания.