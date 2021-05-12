ТСЖ в Ижевске попросило городские власти передать землю под парковку за 1 рубль

Пока жители дома паркуют машины на муниципальной земле, за что ТСЖ регулярно получает штрафы.

Ижевск. Удмуртия. ТСЖ одного из самых больших в Ижевске домов попросило городские власти передать им муниципальную землю для организации парковки. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев, придомовой территории не хватает и новостройкам, и домам, построенным еще в советские годы.

Председатель ТСЖ «Изумруд» Денис Дресвянников рассказал, застройщик после ввода дома в эксплуатацию не оформил должным образом прилегающие земельные участки. В итоге жильцы 450 квартир оставляют свои машины на муниципальной земле, а ТСЖ получает за это штрафы. Выкуп земли по коммерческой цене обойдется в 7 млн рублей. Для товарищества собственников жилья это нереальная сумма. Правление дома предложило разрешить выкупить муниципальную территорию за условную единицу – 1 рубль.

Схожая ситуация в доме № 27 по улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь придомовая территория заканчивается тротуаром у подъездов, дальше идет муниципальная земля. Совет дома попросил рассмотреть возможность передачи городской территории для организации парковки.

«В ближайшее время мы проведем рабочее совещание с участием специалистов Управления имущественных отношений и земельных ресурсов, Минимущества УР. Вместе выработаем алгоритм решения подобных вопросов, которым смогут воспользоваться собственники любого дома», - написал Губаев.