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В Удмуртии презентовали новое издание о Чайковском

12:30, 12 мая, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии презентовали новое издание о Чайковском
12:30, 12 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#библиотека\n#биография\n#книги
Фото: pixabay.com
203
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Книга посвящена отношениям композитора с Надеждой фон Мекк.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии презентовали новое издание о Чайковском. Книга посвящена русской меценатке Надежде фон Мекк, известной своей многолетней дружбой с Петром Ильичом Чайковским. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

«Непридуманная фабула» - так называется новая книга писателя и журналиста Елены Ерофеевой-Литвинской, автора нескольких биографий выдающихся женщин. Издание повествует о жизни Надежды фон Мекк, прославившейся своей благотворительной деятельностью и долгой дружбой с русским музыкальным гением.

Книгу презентовал Денис фон Мекк, предприниматель и коллекционер, основатель Международного благотворительного фонда, носящего имя Надежды Филаретовны. По его словам, автор нового исследования проводит интересные исторические параллели и предлагает посмотреть на историю дружбы двух выдающихся людей с точки зрения психолога. Некоторые неожиданные выводы публикуются впервые, они подкреплены фактами и цитатами.

В скором будущем «Непридуманная фабула» будет доступна читателям Национальной библиотеки Удмуртии.

12:30, 12 мая, 2021
Андрей Поносов
203
0
#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#библиотека\n#биография\n#книги