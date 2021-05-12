Книга посвящена отношениям композитора с Надеждой фон Мекк.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии презентовали новое издание о Чайковском. Книга посвящена русской меценатке Надежде фон Мекк, известной своей многолетней дружбой с Петром Ильичом Чайковским. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

«Непридуманная фабула» - так называется новая книга писателя и журналиста Елены Ерофеевой-Литвинской, автора нескольких биографий выдающихся женщин. Издание повествует о жизни Надежды фон Мекк, прославившейся своей благотворительной деятельностью и долгой дружбой с русским музыкальным гением.

Книгу презентовал Денис фон Мекк, предприниматель и коллекционер, основатель Международного благотворительного фонда, носящего имя Надежды Филаретовны. По его словам, автор нового исследования проводит интересные исторические параллели и предлагает посмотреть на историю дружбы двух выдающихся людей с точки зрения психолога. Некоторые неожиданные выводы публикуются впервые, они подкреплены фактами и цитатами.

В скором будущем «Непридуманная фабула» будет доступна читателям Национальной библиотеки Удмуртии.