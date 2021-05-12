40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии, два человека скончались

Выздоровели 50 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, на утро 12 мая среди заболевших оказались 18 жителей Ижевска, 5 – Глазова. По 4 случая в Малопургинском и Красногорском районах, 3 – в Балезинском, 2 – в Сарапуле, по одному – в Воткинском, Глазовском, Граховском и Игринском районах. Ковид выявили у 6 детей младше 14 лет и у 4 человек старше 65 лет.

Два человека скончались. Женщине было 80 лет, мужчине - 39 лет.

50 человек выздоровели, их выписали.