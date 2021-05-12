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Качество воды и песка на ижевском пляже проверят до 1 июня

17:35, 12 мая, 2021
Юрий Абашев
Качество воды и песка на ижевском пляже проверят до 1 июня
17:35, 12 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев\n#Ижевский пруд\n#пляж
Фото: Олег Бекмеметьев. vk.com
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Городской пляж пока закрыт для купания.

Ижевск. Удмуртия. Несмотря на аномальную жару, температура воды в Ижевском пруду пока не превышает 15 градусов Цельсия. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

На сегодняшний день городской пляж закрыт для купания. Обследование дна, взятие проб воды и песка проведут лишь к 1 июня. По словам Бекмеметьева, заходить в водоём небезопасно.

Патрулирование берега ведётся в ежедневном режиме. На пляже установлено видеонаблюдение. В этом году камеры также установят на спасательном посту в районе Воложки.

Напомним, что 10 мая из воды на городском пляже вытащили пьяного, не стоящего на ногах, подростка.

17:35, 12 мая, 2021
Юрий Абашев
498
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев\n#Ижевский пруд\n#пляж