В Кизнерском районе Удмуртии нашли труп кабана с подозрением на АЧС

Специалисты взяли пробы тканей на анализ.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе Удмуртии ветеринары обнаружили труп дикого кабана, причиной гибели которого могла стать африканская чума свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

Павшего кабана обнаружили на территории МО «КрымСлудское». На место выехал отряд из пяти специалистов. Службы района оповестили о подозрении на АЧС.

Специалисты взяли от трупа пробы патматериала и отправили их на исследование, которое не подтвердило наличие возбудителя АЧС. Самого кабана сожгли, а место обнаружения животного дезинфицировали. Для соблюдения мер безопасности было организовано дежурство спецтехники.

8 мая в лесу недалеко деревни Сундошур ветеринары обнаружили мёртвую свинью. Проведя аналогичные процедуры и убедившись, что животное не болело АЧС, труп был сожжён.