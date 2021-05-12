К концу года жители Удмуртии получат удалённый доступ к системе "Доступная генеалогия"

Для исследователей были оцифрованы метрические книги и первая перепись населения России.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии получат удалённый доступ к системе "Доступная генеалогия". Об этом сообщила директор Центрального госархива Удмуртской Республики Марина Кондратьева.

В 2020 году архивы республики оцифровали 7 243 метрические книги, в которых до Октябрьской революции и в первые годы Советской власти велись записи о рождении, смерти и бракосочетаниях граждан, приписанных к приходам церквей.

На сегодняшний день массив документов доступен для самостоятельного изучения в читальных залах Центрального госархива (улица Камбарская, 17) и Центра документации новейшей истории (улица Удмуртская, 264 б).

К концу 2021 году базы данных пополнятся материалами Всеобщей переписи населения России 1897 года и другими документами. Также у жителей региона появится удалённый доступ к документам через интернет.