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В Удмуртию на этой неделе придёт аномальная жара

13:20, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртию на этой неделе придёт аномальная жара
13:20, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
219
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
219
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Столбик термометра перевалит отметку в +30 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 до 16 мая ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра на своей странице «ВКонтакте»

12 и 13 мая ночная температура воздуха составит +7, +12 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +25, +30 градусов. В пятницу и субботу столбик термометра поднимется до +27, +32 градусов.

По предварительному прогнозу, 16 мая высока вероятность прогрева воздуха до +29, +34 градусов. Также возможно усиление ветра до 15-17 м/с.

Осадков на этой неделе не ожидается.

На характер погоды влияет блокирующий антициклон, потоки воздуха с южных регионов России и Казахстана.

13:20, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии