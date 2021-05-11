В Удмуртию на этой неделе придёт аномальная жара

Столбик термометра перевалит отметку в +30 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 до 16 мая ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра на своей странице «ВКонтакте».

12 и 13 мая ночная температура воздуха составит +7, +12 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +25, +30 градусов. В пятницу и субботу столбик термометра поднимется до +27, +32 градусов.

По предварительному прогнозу, 16 мая высока вероятность прогрева воздуха до +29, +34 градусов. Также возможно усиление ветра до 15-17 м/с.

Осадков на этой неделе не ожидается.

На характер погоды влияет блокирующий антициклон, потоки воздуха с южных регионов России и Казахстана.