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На Северном кладбище Ижевска предали земле останки Николая Пасынкова, погибшего в 1942 году

10:30, 09 мая, 2021
Юрий Абашев
На Северном кладбище Ижевска предали земле останки Николая Пасынкова, погибшего в 1942 году
10:30, 09 мая, 2021
Юрий Абашев
98
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#память
Фото: ИА «СУСАНИН»
98
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Поисковики нашли бойца в Тверской области.

Ижевск. Удмуртия. На Северном кладбище Ижевска прошла церемония захоронения останков красноармейца Николая Григорьевича Пасынкова, пропавшего без вести в феврале 1942 года.

Останки солдата нашли в 2020 году во время Вахты памяти в Бельском районе Тверской области.

По данным учета военного комиссариата Удмуртии, Николая Пасынкова призвали 13 июля 1941 года Старо-Зятцинским РВК Удмуртской АССР. Пропал без вести в феврале 1942 года.

На церемонии захоронения, которая состоялась 7 мая, присутствовала семья Николая Григорьевича, его внучка и правнуки.

«Когда я узнала, что нашли нашего деда, поняла, чем было 9 мая для наших предков. Ликование, крики радости, а потом горечь утраты», — поделилась внучка солдата Ольга Фроленок.

Упокоился Николай Пасынков на территории воинского мемориала Северного кладбища, где лежат не только умершие от ран в госпиталях солдаты, но и бойцы, найденные поисковыми отрядами.

10:30, 09 мая, 2021
Юрий Абашев
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#память