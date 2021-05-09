На Северном кладбище Ижевска предали земле останки Николая Пасынкова, погибшего в 1942 году

Поисковики нашли бойца в Тверской области.

Ижевск. Удмуртия. На Северном кладбище Ижевска прошла церемония захоронения останков красноармейца Николая Григорьевича Пасынкова, пропавшего без вести в феврале 1942 года.

Останки солдата нашли в 2020 году во время Вахты памяти в Бельском районе Тверской области.

По данным учета военного комиссариата Удмуртии, Николая Пасынкова призвали 13 июля 1941 года Старо-Зятцинским РВК Удмуртской АССР. Пропал без вести в феврале 1942 года.

На церемонии захоронения, которая состоялась 7 мая, присутствовала семья Николая Григорьевича, его внучка и правнуки.

«Когда я узнала, что нашли нашего деда, поняла, чем было 9 мая для наших предков. Ликование, крики радости, а потом горечь утраты», — поделилась внучка солдата Ольга Фроленок.

Упокоился Николай Пасынков на территории воинского мемориала Северного кладбища, где лежат не только умершие от ран в госпиталях солдаты, но и бойцы, найденные поисковыми отрядами.