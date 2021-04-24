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В Удмуртии предложили наказывать за покупку алкоголя несовершеннолетним

16:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии предложили наказывать за покупку алкоголя несовершеннолетним
16:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#дети\n#административная ответственность\n#штрафы\n#Госсовет
Фото: pixabay.com
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Пока такие взрослые не несут никакой ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предложили ввести административную ответственность за покупку несовершеннолетним алкоголя, а также одурманивающих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты рассмотрели проект федерального закона, который вносит изменения в статью 6.10 КоАП России ("Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ"). Вице-спикер парламента Надежда Михайлова добавила, что нередки случаи, когда алкоголь для детей по их просьбе покупают взрослые, и ответственности за это в законе пока нет. 
Постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике одобрила законопроект и направит его для рассмотрения в Совет законодателей России.
16:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
710
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#дети\n#административная ответственность\n#штрафы\n#Госсовет