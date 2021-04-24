В Удмуртии предложили наказывать за покупку алкоголя несовершеннолетним

Пока такие взрослые не несут никакой ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предложили ввести административную ответственность за покупку несовершеннолетним алкоголя, а также одурманивающих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты рассмотрели проект федерального закона, который вносит изменения в статью 6.10 КоАП России ("Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ"). Вице-спикер парламента Надежда Михайлова добавила, что нередки случаи, когда алкоголь для детей по их просьбе покупают взрослые, и ответственности за это в законе пока нет.

Постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике одобрила законопроект и направит его для рассмотрения в Совет законодателей России.