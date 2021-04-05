В Удмуртии «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате

Организаторы открыли набор волонтеров.

Ижевск. Удмуртия. Портреты героев и ветеранов снова пройдут в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

Организаторы уже начали набор волонтёров. В их задачи будут входить обработка присланных фотографий и данных для дальнейшего включения в шествие «Бессмертного полка» онлайн. Пройти регистрацию и стать волонтером-модератором проекта можно до 15 апреля по ссылке.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии акция была перенесена сначала на 26 июля - день ВМФ, а затем уже на 2021 год. Вместо шествия «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. Было подано более 3 млн заявок на участие. Трансляция длилась 20 дней, за которые ее посмотрели около 25 млн человек.

В 2021 году, в отличие от «Бессмертного полка», Парад Победы пройдет в Ижевске 9 мая в 10:00 на Центральной площади.