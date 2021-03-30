Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев вышел на свободу

Ранее суд решил освободить осужденного от отбывания наказания.

Ижевск. Удмуртия. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева утром 30 марта отпустили на свободу. Информацию «Сусанину» подтвердили в УФСИН по Удмуртской Республике.

Напомним, последнее время из-за проблем со здоровьем он находился в медучреждении при УФСИН.

Бывший глава был приговорен к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей за многомиллионные взятки при строительстве мостов через реки Кама и Буй. В марте 2021 года он обратился с ходатайством в Завьяловский районный суд об освобождении его от отбывания наказания из-за тяжелого состояния здоровья. Суд удовлетворил заявление осужденного. Согласно приговору, ему останется заплатить штраф в размере 275 млн рублей.

Александр Васильевич был задержан в апреле 2017 года и этапирован в Москву. В этот же день он был освобожден от должности. Его поместили под стражу, а позднее перевели под домашний арест.