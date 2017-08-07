Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Москва. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест. Такое решение в понедельник, 7 июля, принял Басманный суд Москвы, сообщает "РБК".

Приняли его исходя из из того, что Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов дела.

"Основания полагать, что обвиняемый может скрыться или повлиять на свидетелей, по-прежнему есть, однако Соловьев активно сотрудничает со следствием и дал показания, изобличающие иных участников преступления. Таким образом, обстоятельства, которые ранее заставили следствие обратиться в суд с требованием заключить бывшего губернатора под стражу, не отпали, но изменились, - сказал следователь Главного следственного управления СКР Роман Мухачев.

Домашний арест Александр Соловьев будет отбывать в квартире своей дочери в Москве.

Отпустить бывшего руководителя региона под домашний арест в начале августа текущего года попросило следствие.

Губернатора Удмуртии арестовали в апреле 2017 в подозрении по получению взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста.