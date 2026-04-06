Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несовершеннолетних осуждённых научили играть в чужонбол. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Представители Лиги чужонбола Удмуртии познакомили воспитанников Ижевской воспитательной колонии с игрой, которая зародилась в 2018 году в Малопургинском районе. «Чужон» в переводе с удмуртского означает «метла». Именно ей игроки должны закатить мяч в ворота команды-соперника.

Несовершеннолетние осуждённые узнали историю игры и её правила, а затем попробовали свои силы в новом командном виде спорта. В матче участвовали две команды воспитанников по шесть человек в каждой: пять полевых игроков и один вратарь. В результате все участники получили новые эмоции, грамоты и сладкие подарки.

Отмечается, что данное мероприятие было приурочено к Году единства народов России.