Воспитанников Ижевской воспитательной колонии научили играть в чужонбол

17:05, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия #Ижевск #УФСИН #игры
Источник фото: УФСИН России по Удмуртской Республике
Также они узнали историю игры, которую придумали в Малопургинском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несовершеннолетних осуждённых научили играть в чужонбол. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Представители Лиги чужонбола Удмуртии познакомили воспитанников Ижевской воспитательной колонии с игрой, которая зародилась в 2018 году в Малопургинском районе. «Чужон» в переводе с удмуртского означает «метла». Именно ей игроки должны закатить мяч в ворота команды-соперника.

Несовершеннолетние осуждённые узнали историю игры и её правила, а затем попробовали свои силы в новом командном виде спорта. В матче участвовали две команды воспитанников по шесть человек в каждой: пять полевых игроков и один вратарь. В результате все участники получили новые эмоции, грамоты и сладкие подарки.

Отмечается, что данное мероприятие было приурочено к Году единства народов России. 

