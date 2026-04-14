Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В удмуртской исправительной колонии начали шить чехлы для детских санок

#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
Семь осуждённых женщин изготовят более 570 изделий по заказу торговой компании.

Сарапул. Удмуртия. В исправительной колонии №12 в Удмуртии запустили выпуск новой продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Женщины, отбывающие наказание, приступили к пошиву чехлов модели «ССЗ-2» для детских санок. Заказ поступил от предприятия, которое торгует хозяйственно-бытовыми товарами. 

По условиям договора, швейный участок центра трудовой адаптации колонии должен выдать свыше 570 готовых изделий. Над партией работают семь осуждённых.

Цех оборудован дублирующими, одно- и двухигольными машинами, а также прессами для установки кнопок. Для аккуратности строчек мастерицы применяют дополнительные приспособления и специальные лапки.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

