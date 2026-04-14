Сарапул. Удмуртия. В исправительной колонии №12 в Удмуртии запустили выпуск новой продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Женщины, отбывающие наказание, приступили к пошиву чехлов модели «ССЗ-2» для детских санок. Заказ поступил от предприятия, которое торгует хозяйственно-бытовыми товарами.

По условиям договора, швейный участок центра трудовой адаптации колонии должен выдать свыше 570 готовых изделий. Над партией работают семь осуждённых.

Цех оборудован дублирующими, одно- и двухигольными машинами, а также прессами для установки кнопок. Для аккуратности строчек мастерицы применяют дополнительные приспособления и специальные лапки.