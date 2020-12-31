Зимние детские лагеря в Ижевске, как отметит Новый год президент России и осторожность с алкоголем: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! С наступающим Новым годом! Последний день уходящего года мы вновь начинаем с нашего обзора новостей.

Детям:

На время новогодних праздников в пяти школах Ижевска откроют зимние лагеря для детей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, лагеря будут посещать в школах №7, 8, 11, 17, 80. Больше всех ребят готова принять школа №8 – 200 человек.

Салют:

Напомним, что в Ижевске сегодня ограничат движение транспорта на улице Милиционной на участке от улицы Кирова до улицы Бородина. Машины не смогут проехать с 23:00 31 декабря до 01:30 1 января.

Связано это с новогодними мероприятиями. Так, в 01:00 по ижевскому времени над акваторией пруда прогремит 6-минутный салют из 300 залпов.

Праздник:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит Новый год. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, президент встретит праздник в кругу семьи. Песков добавил, что Владимир Владимирович никогда не прерывал свою деятельность, несмотря на праздники.

Российский лидер выступит с традиционным новогодним обращением в ночь на 1 января. Первыми, кто встретит 2021 год, станут жители Анадыря и Петропавловск-Камчатского, там он наступит уже в 15:00 по московскому времени.

Рыцари:

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и двукратного лауреата премии «Оскар» оператора Роджера Дикинса. Об этом пишут «Известия».

Хэмилтон сравнялся по числу титулов с Михаэлем Шумахером, а Дикинс снимал такие известные фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Скайфолл».

Певец Крейг Дэвид и чемпионы мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз и Рон Флауэрс стали кавалерами ордена Британской империи.

Всего в новогоднем списке имена более 1 тыс. человек, отличившихся служению обществу.

Алкоголь:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила тех, кто болеет коронавирусом, ни в коем случае не пить алкоголь. Об этом пишет Российская Газета.

Прием препаратов несовместим с алкоголем.

В свою очередь тем, кто здоров, чтобы избежать похмелья, нужно пить умеренными дозами. Об этом рассказал врач Александр Мясников, пишет телеканал «360» со ссылкой на телеканал Россия 1.

Чтобы не сильно опьянеть, за несколько часов перед началом застолья можно выпить немного алкоголя, а затем ложку или рюмку подсолнечного масла.

Сильного похмелья поможет избежать жирная пища, в том числе холодец, суп, вареный картофель.