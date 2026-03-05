Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула собрались на отдых в Абхазию, но из-за недобросовестного туроператора отпуск сорвался. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Пара заключила договор с компанией «Открытый мир» из Краснодара 26 июля прошлого года. Турагентство обещало забронировать двухместный номер в гостинице Сухума «Интер-Сухум» с 25 сентября по 10 октября. Отдыхающие перевели 119 тыс. рублей.

Однако 23 сентября, когда супруги уже ехали к месту отдыха, пришло уведомление: бронь аннулирована. Выяснилось, что краснодарская фирма заплатила только 19 970 рублей. Этого не хватило, чтобы сохранить номер.

Вернуть деньги компания не спешила. После обращения туристов с ними рассчитались лишь частично — отдали ту самую сумму, которую успели перевести отелю. Остальное пришлось взыскивать через суд.

Сарапульский городской суд встал на сторону туристов. С ответчика взыскали недоплаченные 99 029 рублей, неустойку в размере 21 420 рублей, пять тыс. рублей компенсации морального вреда, 367 рублей почтовых расходов, пять тыс. рублей морального вреда, штраф в размере 2 500 рублей в пользу второго истца, а также штраф 62 724 рублей.