Новогодний салют ждет жителей Ижевска ночью 1 января

Над акваторией пруда прогремят 300 залпов.

Ижевск. Удмуртия. Салют ждет жителей Ижевска в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

1 января в 01:00, когда Новый год уже придет в Москву, с акватории ижевского пруда запустят праздничный фейерверк. Продлится он 6 минут. В небе прогремят 300 залпов салюта на высоте 250 м.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Ижевске отменили все масштабные новогодние мероприятия. Отдохнуть горожане смогут на Центральной площади, где будет играть музыка, переливаться иллюминация и встречать гостей ледовый городок.