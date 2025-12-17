Ижевск. Удмуртия. Бывший председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев открыл снегоходный сезон в Хакасии, в горах Кузнецкого Алатау. Как он рассказал на своей странице в соцсетях, с 2019 года ежегодно с командой он ездит кататься на снегоходах в Приисковый.

«В этом году мы катали уже с сыном того гида, с которым когда-то начинали изучать горы вокруг Приискового. Это рай для горных видов спорта. Сюда приезжают райдеры со всей страны, не только снегоходчики, но и сноубордисты, горнолыжники», — написал бывший спикер на отдыхе.

Он увлекательно поведал об отличной инфраструктуре курорта. Не забыл напомнить и о мерах безопасности для активно отдыхающих на горных снежных склонах. Рассказал Фарит Ильдусович о красотах природы и поделился радостью — новый снегоход.

«В этом году в нашей группе было 12 человек из Удмуртии. Команда — супер! Снег был очень пухлый, приятный, до 3 метров глубиной. Чуть ли не по руль мы ходили по этому снегу. Пара дней было до минус 30 градусов и сильный ветер. В последние дни, когда мы катали, стояла солнечная хорошая погода. Вокруг всё чисто белое, на склонах — красивые ёлки, пихты, покрытые снегом и льдом, как ледяные скульптуры, сваянные ветром.

У меня в этом году новый снегоход Polaris, он более лёгкий, маневренный, но требует особого внимания в езде. Нарабатывал навыки управления», — рассказал Фарит Губаев.

Любителям подобного отдыха он рассказал и о площадках, где можно начать тренировки на территории Удмуртии: Шарканский район, Снегоходная школа в Усть-Бельске Каракулинского района.

«Вернулся в прекрасном настроении! Заряд бодрости на целый год! А в новогодние праздники ещё добавим позитива: договорились с друзьями ехать на Северный Урал в Золотанку, Кваркуш. Не нужна нам заграница, есть и у нас отличные места для снежного экстрима!» — завершил послание экс-спикер Гордумы Ижевска.

Напомним, он руководил муниципальным парламентом в седьмом созыве — с 2020 по 2025 годы. На новый срок Фарит Губаев решил не выдвигаться.